Adeptos de cara tapada invadiram, esta terça-feira, a Academia de Alcochete onde se encontravam a equipa técnica e os jogadores leoninos para um treino.

O avançado Bas Dost abriu a cabeça em dois sitíos, tendo sido suturado, mas as agressões estenderam-se a outros atletas, treinadores e dirigentes do Sporting. Também Jorge Jesus, Battaglia, Mário Monteiro, Manuel Fernandes, Raul José e dois fisioterapeutas foram brutalmente espancados pelos cerca de trinta homens armados, com facas, cintos e ferros, que invadiram a destruíram parcialmente as instalações a Academia de Alcochete. Destruíram equipamentos.



Adeptos de cara tapada invadiram, esta terça-feira, a Academia de Alcochete onde se encontravam a equipa técnica e os jogadores leoninos para um treino.