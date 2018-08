O médio internacional mexicano prometeu "luta" e "entrega" mas avisa que o Desportivo das Aves venceu o Sporting na final da Taça de Portugal.

O mexicano Héctor Herrera afirmou esta quarta-feira que o FC Porto quer iniciar com a temporada com a conquista da Supertaça de futebol, frente ao Desportivo das Aves, mas rejeitou qualquer favoritismo por parte dos campeões nacionais.



"Já joguei em clubes mais pequenos, ou mesmo na selecção quando jogo contra equipas mais fortes, e a motivação é sempre diferente. É claramente o que vai acontecer nesta Supertaça. Não considero o FC Porto favorito. É normal que a imprensa e as pessoas pensem dessa forma, mas não acho isso, principalmente, depois da vitória do Aves frente ao Sporting na final da Taça de Portugal", disse Hector Herrera.



O médio mexicano falava à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), responsável pela organização da Supertaça, num vídeo que foi publicado no site oficial do organismo.



"Não há melhor motivação para começar a época do que poder ganhar a Supertaça e começar o ano a ganhar títulos. Fiquei muito feliz com o campeonato, mas a festa do título já pertence ao passado. De nada vale continuarmos a recordar o feito de sermos campeões, se deixarmos de fazer aquilo que nos levou à conquista do campeonato", disse o capitão do FC Porto.



No mesmo vídeo, o defesa Nelson Lenho, do Desportivo das Aves, 'atirou' o favoritismo para o FC Porto, mas prometeu "luta" e "entrega".



"É uma taça que gostaríamos de ganhar. Vamos lutar por isso. É algo que o Aves não sonhava. Nós próprios não acreditávamos nisso, mas estamos a lutar por este troféu. Poucos acreditavam que seria possível ganhar a Taça de Portugal e nós ganhámos. O favoritismo é do FC Porto, mas tudo é possível", disse o capitão do Aves.



O encontro, que marca o início da temporada em Portugal, está agendado para sábado, no Estádio Municipal de Aveiro, e tem início agendado para as 20h45.