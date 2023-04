João Mário: o Malteser das três cores

Começou no FC Porto – a defesa –, passou pelo Sporting e está a destacar-se nas águias, onde é, a par de Gonçalo Ramos, o melhor marcador do campeonato, podendo ser uma das figuras do Benfica-FC Porto desta sexta-feira. Já teve uma alcunha por causa de um antigo jogador do Real Madrid e outra por gostar de chocolate.