Governo do Senegal quer investigação a suspeitas de corrupção na CAF

Tomada de posição surge depois de a Confederação Africana de Futebol ter retirado o título ao Senegal, que tinha vencido a final de 18 de janeiro, em Rabat, diante de Marrocos, num jogo com muita polémica.

O governo senegalês exigiu esta quarta-feira a abertura de um inquérito internacional "por suspeitas de corrupção nos órgãos dirigentes da Confederação Africana de Futebol (CAF)", no seguimento da retirada do título da CAN2025.



Senegal vai recorrer da decisão da CAF AP

"O Senegal rejeita liminarmente esta tentativa injustificada de expropriação", referiu a porta-voz do governo, Marie Rose Khady Fatou Faye, considerando as medidas da CAF "especialmente graves" e "ilegais".

A tomada de posição surge um dia depois de a CAF ter retirado o título da Taça das Nações Africanas ao Senegal, que tinha vencido a final de 18 de janeiro, em Rabat, diante de Marrocos, num jogo com muita polémica.

A CAF decidiu agora punir o Senegal, face aos incidentes que ocorreram durante a final da competição, nomeadamente perante o facto de os senegaleses terem chegado a abandonar o relvado.

Já nos descontos no tempo regulamentar, os jogadores do Senegal saíram para os balneários, em protesto pela marcação de uma grande penalidade a favorecer Marrocos, mas que o marroquino Brahim Díaz acabaria por falhar.

No prolongamento, foi o Senegal a adiantar-se no marcador, com Pape Gueye marcou o único tento do encontro e a conseguir que os senegaleses alcançassem algo raro em 35 edições da prova, ao vencer a final frente ao anfitrião.

Perante toda a situação, a Federação do Senegal afirmou já hoje que vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, em Lausana, e o governo quer uma investigação internacional, além de afirmar que também recorrerá para os tribunais internacionais.

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