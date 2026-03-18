Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Desporto

Federação e seleção senegalesas reagem a retirada do título da CAN com vídeo dos festejos

Lusa 08:34
Capa da Sábado Edição 10 a 16 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 10 a 16 de março
As mais lidas

Comité de Apelação da Confederação Africana de Futebol puniu com derrota por 3-0 a seleção senegalesa por ter abandonado o relvado perto do final do tempo regulamentar da final frente a Marrocos.

A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) e a seleção do país reagiram esta quarta-feira à retirada do título africano com um vídeo nos seus canais oficiais do X em que celebravam a conquista da prova.

Senegal venceu a final da CAN mas perdeu o título na 'secretaria'
Senegal venceu a final da CAN mas perdeu o título na 'secretaria' AP

O Comité de Apelação da Confederação Africana de Futebol anunciou hoje ter punido com derrota por 3-0 a seleção senegalesa, por esta ter abandonado o relvado perto do final do tempo regulamentar da final frente a Marrocos, em protesto com uma grande penalidade marcada a favor da seleção anfitriã da CAN'2025.

Os senegaleses regressaram mais tarde e, depois de Brahim Díaz ter falhado o penálti, acabaram por vencer no prolongamento, com um golo de Pape Gueye.

Os marroquinos protestaram o encontro e veem agora o Comité de Apelação dar-lhes razão, já depois de a própria CAF ter decidido anteriormente validar o triunfo dos senegaleses.

Enquanto ainda é aguardada uma reação oficial por parte da FSF, este organismo reagiu entretanto com o vídeo das celebrações, em que, durante 33 segundos, se podem ver os festejos dos jogadores e dos adeptos nas ruas do país após conquistarem o título no passado dia 18 de janeiro.

A FSF pode ainda apelar desta decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto no prazo de 10 dias.

Tópicos Vídeo Reação festejos Futebol Free Software Foundation Brahim Díaz Pape Gueye Confederação Africana de Futebol Federação Senegalesa de Futebol Marrocos
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Federação e seleção senegalesas reagem a retirada do título da CAN com vídeo dos festejos