Gianluca Rocchi arbitra Portugal-Espanha

O italiano Gianluca Rocchi é o árbitro escolhido pela FIFA para dirigir o Portugal-Espanha. O jogo está marcado para sexta-feira às 19 horas.



O primeiro encontro de Portugal no Mundial2018, é frente à Espanha, em Sochi.



No Estádio Olímpico Fisht, Rocchi vi ser auxiliado pelos compatriotas Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini, com o sérvio Milorad Mazic a ser o quarto árbitro, não sendo ainda conhecido o videoárbitro.



Esta será a quarta vez que Rocchi vai dirigir a selecção portuguesa, tendo estado nos triunfos sobre Chipre (4-0) e sobre a Sérvia (2-1), nos apuramentos para os Europeus de 2012 e 2016, respectivamente, e sobre a Rússia (1-0), na Taça das Confederações de 2017.