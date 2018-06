Fernando Hierro, o novo seleccionador de Espanha devido ao despedimento de Julen Lopetegui, considerou hoje que os jogadores não vão reagir à instabilidade devido à troca de técnico."É um desafio bonito, apaixonante. As circunstâncias são o que são. Aceito este desafio com valentia, pensando que temos um grupo de jogadores a trabalhar para o Mundial", afirmou.O seleccionador espanhol assegura que não pensa "em mais nada além de Portugal". "Só pensamos em fazer um grande Mundial."Além disso, garante que não mudará nada quanto à equipa. "Não mudaremos nada em dois dias, é um grupo fantástico e só lhes pedimos que tenham a personalidade deles." Já conversou com os jogadores: "Disse-lhes que temos um objectivo muito bonito e que não nos podemos permitir que tudo isto nos tire esse sonho."O até agora director desportivo afirmou que já tinha falado com Lopetegui. "A conversa que tive com ele foi de amigos porque o conheço há muitos anos. Os jogadores estão motivados e preparados. Temos de mudar o chip e seguir o nosso plano porque não há outro, só nos resta lutar pelo Mundial. Temos de mostrar essa maturidade", frisou.O técnico afirmou que tem experiência de um ano como treinador do Oviedo, outro como segundo treinador e "30 anos com a bola de futebol"."Os jogadores são homens profissionais e bons desportistas. Estou convencido de que faremos um bom Mundial. Que ninguém duvide da capacidade e envolvimento dos jogadores", sublinhou.