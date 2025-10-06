Futsal: Portugal sagra-se bicampeão da Europa de sub-19

Jogo foi a prolongamento e o golo decisivo apareceu a 14 segundos do fim
A seleção portuguesa de futsal sub-19 acaba de se sagrar bicampeão da Europa após triunfo (3-2) frente à Espanha. O jogo foi equilibrado e teve que ser decidido no prolongamento, com o golo decisivo a aparecer a 14 segundos do fim: Tchuda vestiu o fato de super-herói e deu novamente o título à turma das quinas.
A seleção espanhola até saiu na frente e ganhou uma vantagem importante de dois golos, graças a Ruano (15') e Nacho Olivares (30'), mas Portugal não deitou a toalha ao chão e conseguiu mesmo chegar ao empate: Simão Cordeiro (31') e Tiago Rodrigues (39') forçaram o prolongamento. Nesse momento do encontro voltou a reinar o equilíbrio, porém, Eduardo Tchuda, à beira do fim, encontrou o caminho da glória em Chisinau (Moldávia) para as cores nacionais.
Portugal revalida assim o título conquistado em 2023, na Croácia, numa final eletrizante em que também se superiorizou à Espanha.
