Sábado – Pense por si

Desporto

Benfica suspeito de violar sanções contra a Rússia

SÁBADO
SÁBADO 21:59
Capa da Sábado Edição 30 de setembro a 6 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 30 de setembro a 6 de outubro
As mais lidas

Encarnados receberam verba do Lokomotiv de Moscovo durante período de sanções ao país de Vladimir Putin. Clube devolveu 70 mil euros quando a situação foi detetada pelos serviços.

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) está a investigar o Benfica por uma eventual violação das sanções económicas à Rússia. Rui Costa já foi chamado a prestar declarações, em julho, mas o interrogatório acabaria por ser adiado, tendo em conta a apresentação pública do plantel para a época 2025/2026.

Rui Costa, Benfica
Rui Costa, Benfica

Leia o artigo na íntegra no

Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Benfica suspeito de violar sanções contra a Rússia