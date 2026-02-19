FPF abre inquérito aos incidentes antes do Sporting-Benfica de futsal

Adeptos dois dois clubes envolveram-se numa rixa antes do dérbi entre Sporting e Benfica, da 16.ª jornada da Liga de futsal.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou esta quinta-feira um inquérito para apurar responsabilidades aos incidentes ocorridos junto ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, antes do dérbi entre Sporting e Benfica, da 16.ª jornada da Liga de futsal.

A carregar o vídeo ... Confrontos entre ultras de Sporting e Benfica nas imediações de Alvalade antes do dérbi de futsal

Em comunicado, divulgado ainda no decorrer do encontro, a FPF "agradece e enaltece a rápida ação das forças de segurança destacadas para o local e lança um apelo a comportamentos de fair-play e urbanidade que garantam a segurança de todos, em especial de equipas e adeptos".

A Polícia de Segurança Pública (PSP) interveio esta quinta-feira numa rixa entre adeptos de Sporting e Benfica, à margem do dérbi lisboeta de futsal, no Pavilhão João Rocha, confirmou à Lusa fonte policial.

De acordo com a mesma fonte, a polícia interrompeu a rixa entre adeptos de ambos os clubes, junto ao Estádio José Alvalade, tendo intercetado inúmeros indivíduos.

Questionada pela Lusa, fonte da PSP deu conta da realização de um número significativo de detenções, sem avançar quantas, por ainda decorrerem diligências policiais.

Sporting e Benfica defrontam-se esta quinta-feira em jogo da 16.ª jornada da Liga de futsal, quatro dias antes de novo embate entre os dois rivais, desta feita em casa dos 'encarnados', para a Liga dos Campeões de futsal.