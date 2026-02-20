Sábado – Pense por si

Desporto

FPF abre processo de inquérito aos confrontos entre ultras de Sporting e Benfica antes do dérbi de futsal

Record 07:15
Organismo quer "apurar responsabilidades".

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) determinou a "instauração de um processo de inquérito para o apuramento de responsabilidades relativamente aos incidentes" ocorridos na noite desta quinta-feira, no exterior do Pavilhão João Rocha, antes do jogo entre Sporting e Benfica, a contar para a 16.ª jornada da Liga Placard, quando ultras dos dois clubes se envolveram em confrontos.

Confrontos entre ultras de Sporting e Benfica nas imediações de Alvalade antes do dérbi de futsal

Em comunicado, a FPF agradeceu e enalteceu a "rápida ação das forças de segurança destacadas para o local", ao mesmo tempo que aproveitou para lançar um apelo a "comportamentos de fair play e urbanidade que garantam a segurança de todos, em especial de equipas e adeptos."

Recorde-se que dos confrontos resultaram em 124 detenções e 1 ferido. 

Sede da Juve Leo foi atacada por ultras do Benfica: novas imagens da grave rixa em Alvalade
