Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Desporto

Em 2025, foram instaurados 36 processos por racismo no desporto nacional

Lusa 18:23
Capa da Sábado Edição 17 a 23 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 17 a 23 de fevereiro
As mais lidas

Nove dos casos foram encaminhados para o Ministério Público por existirem indícios da prática de crime, avança a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto.

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou 36 processos por racismo ou xenofobia em 2025 e aplicado recentemente uma interdição preventiva após o Sporting-FC Porto em basquetebol, disse esta quinta-feira fonte desta entidade.

Vinicius Jr. (Real Madrid) e Gianluca Prestianni (Benfica)
Vinicius Jr. (Real Madrid) e Gianluca Prestianni (Benfica) Pedro Ferreira/Record

De acordo com a APCVD, nove desses casos foram encaminhados para o Ministério Público (MP) por existirem indícios da prática de crime.

Em resposta à Lusa, o organismo sob a tutela do Governo adianta ainda que outros 18 processos permanecem em fase de instrução, seis foram arquivados por falta de indícios ou por impossibilidade de identificar os infratores e três já resultaram em decisões condenatórias, com aplicação cumulativa de coima e da sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos.

A APCVD recorda que a sua intervenção se limita à vertente contraordenacional, relacionada com o cumprimento do regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos.

Nos casos em que se verifique a prática de crime, o processo é remetido ao MP, enquanto as sanções disciplinares, a aplicar a agentes desportivos, como jogadores ou treinadores, são da responsabilidade das entidades organizadoras das competições, como as federações ou as ligas.

Antes do caso que envolveu os futebolistas Vinicius Júnior e Prestianni, no , para a Liga dos Campeões, o episódio mais recente de insultos racistas em recintos desportivos, ocorreu, já este ano, durante o clássico entre Sporting e FC Porto, para a 14.ª jornada da fase regular do Nacional de basquetebol, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

O adepto suspeito de ter proferido insultos racistas a basquetebolistas do FC Porto está proibido de entrar em recintos desportivos até à conclusão do processo que, segundo APCVD, se encontra em fase de instrução.

Caso seja condenado, o adepto vai ser sancionado com uma coima entre 1.750 e 50.000 euros, bem como com a sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos por um período até três anos.

Na quarta-feira, a APCVD instauro "um processo de contraordenação" para apuramento de factos no incidente de alegado racismo do jogo entre Benfica e Real Madrid, entre o argentino e o brasileiro.

Na terça-feira, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, que o Real Madrid venceu por 1-0, o avançado Vinicius Júnior, após ter marcado o único golo do jogo, terá sido alegadamente vítima de um insulto racista por parte de Prestianni, extremo do Benfica.

O árbitro francês François Letexier interrompeu o encontro e acionou o protocolo antirracismo, retomando o encontro quase 10 minutos depois.

Após o jogo, Prestianni negou qualquer insulto racista a Vinicius Júnior, enquanto o internacional brasileiro e outros jogadores do Real confirmaram a ofensa por parte do argentino.

O Benfica já veio a público reiterar total confiança na versão de Prestianni, que nega os insultos, lamentando o que considera ser uma "campanha de difamação".

O clube da Luz garantiu "total espírito de colaboração" com UEFA, que nomeou, entretanto, um Inspetor de Ética e Disciplina para investigar o caso, prevendo-se a audição de ambos os atletas nos próximos dias, enquanto o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse estar chocado e pediu que se responsabilizem os culpados.

Artigos Relacionados
Tópicos insultos Casa nova Racismo Futebol Sport Lisboa e Benfica Vinícius Júnior Real Madrid Club de Fútbol Sporting Clube de Portugal Futebol Clube do Porto Lisboa Porto Pavilhão João Rocha François Letexier Gianni Infantino
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Em 2025, foram instaurados 36 processos por racismo no desporto nacional