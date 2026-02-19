Sábado – Pense por si

19 de fevereiro de 2026 às 21:13

Novas imagens de adeptos do Sporting e Benfica em confrontos antes de jogo de futsal

Os adeptos do Sporting e do Benfica estiveram em confrontos esta quinta-feira, antes do jogo de futsal no Pavilhão João Rocha, em Lisboa. Ao CM, a PSP confirmou que várias pessoas foram intercetadas.

