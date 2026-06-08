Florentino Pérez vence eleições do Real de Madrid, confirmando regresso de Mourinho ao clube espanhol

As eleições para a presidência do Real de Madrid poderiam condicionar a decisão pelo futuro treinador do Benfica. José Mourinho tinha acordo com Florentino Pérez, mas não com o outro candidato, Enrique Riquelme.

Num dia eleitoral com alguns solavancos - houve impugnação de votos e centenas foram mesmo anulados - Florentino Pérez saiu vitorioso, permanecendo com o presidente do Real de Madrid. Uma boa notícia para o Sport Lisboa e Benfica que tinha um acordo com Florentino para a transferência de José Mourinho para o comando técnico dos merengues, numa altura em que Marco Silva estará supostamente na lista de espera das águias.



Florentino Perez, presidente do Real de Madrid EPA/Javier Lizon

Na passada quinta-feira, o Benfica informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que a candidatura do presidente Florentino Pérez "manifestou a firme intenção de contratar o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix caso vença as eleições para a presidência desse clube, agendadas para 07 de junho de 2026".

No mesmo comunicado, o clube acrescentou que, nesse caso, o Real de Madrid pagará a cláusula de rescisão do contrato de Mourinho, no valor de 15 milhões de euros, que tem contrato com o Benfica até 2027.

Florentino Pérez foi presidente do Real de Madrid entre 2000 e 2006, tendo-se candidatado novamente em 2009 e mantido o cargo até hoje. José Mourinho treinou o clube entre 2010 e 2013.