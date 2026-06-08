Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Desporto

Florentino Pérez vence eleições do Real de Madrid, confirmando regresso de Mourinho ao clube espanhol

Renata Lima Lobo 00:03
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de junho
As mais lidas

As eleições para a presidência do Real de Madrid poderiam condicionar a decisão pelo futuro treinador do Benfica. José Mourinho tinha acordo com Florentino Pérez, mas não com o outro candidato, Enrique Riquelme.

Num dia eleitoral com alguns solavancos - houve impugnação de votos e centenas foram mesmo anulados - Florentino Pérez saiu vitorioso, permanecendo com o presidente do Real de Madrid. Uma boa notícia para o Sport Lisboa e Benfica que tinha um acordo com Florentino para a transferência de José Mourinho para o comando técnico dos merengues, numa altura em que estará supostamente na lista de espera das águias.

Florentino Perez, presidente do Real de Madrid
Florentino Perez, presidente do Real de Madrid EPA/Javier Lizon

Na passada quinta-feira, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que a candidatura do presidente Florentino Pérez "manifestou a firme intenção de contratar o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix caso vença as eleições para a presidência desse clube, agendadas para 07 de junho de 2026".

No mesmo comunicado, o clube acrescentou que, nesse caso, o Real de Madrid pagará a cláusula de rescisão do contrato de Mourinho, no valor de 15 milhões de euros, que tem contrato com o Benfica até 2027.

Florentino Pérez foi presidente do Real de Madrid entre 2000 e 2006, tendo-se candidatado novamente em 2009 e mantido o cargo até hoje. José Mourinho treinou o clube entre 2010 e 2013.

Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Florentino Pérez vence eleições do Real de Madrid, confirmando regresso de Mourinho ao clube espanhol