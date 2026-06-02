Fulham confirma saída de Marco Silva. Treinador livre para assinar pelo Benfica

Treinador português prepara-se para rumar ao Benfica depois de mais de uma década a treinar no estrangeiro.

O Fulham despediu-se esta terça-feira, através de um vídeo publicado nas redes sociais, de Marco Silva, isto antes do treinador português, de 48 anos, rumar ao Benfica. "Obrigado, Marco", escreveram os cottagers, na legenda de um vídeo que mostra alguns dos melhores momentos do técnico em Inglaterra.



Marco Silva AP

Esta oficialização surge, então, pouco depois de Marco Silva ter viajado até Londres para comunicar ao Fulham de que não aceitaria a proposta de renovação que lhe foi colocada em cima da mesa. Depois de ter acertado os detalhes do contrato que irá assinar pelo Benfica, quando Mourinho rumar ao Real Madrid, Marco Silva quis comunicar cara a cara que irá colocar um ponto final na ligação ao clube inglês, que liderou nas últimas cinco temporadas.

Marco Silva regressará então a Portugal, de onde saiu em 2015, quando foi despedido do Sporting. Entretanto, passou por Olympiacos, Hull City, Watford, Everton e Fulham.

Marco Silva exigiu ao Benfica, segundo o Record, ter poder no projeto desportivo, nas escolhas dos reforços, exigências que Rui Costa aceitou e que foram determinantes para ser encontrado o sucessor de José Mourinho que deverá estar ao serviço logo no início da pré-temporada dos encarnados, agendada para dia 25 de junho.