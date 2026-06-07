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Em declarações à TV 2 Sport, o médico da seleção dinamarquesa revelou que os primeiros sinais dados por Christian Eriksen após ter colapsado no relvado durante o Dinamarca-Ucrânia foram bastante positivos.

A carregar o vídeo ... Médico da seleção dinamarquesa diz que pacemaker 'fez aquilo para que foi programado: trazer Eriksen de volta'

"O Christian está bem neste momento. Está a caminho do OUH [Hospital Universitário de Odense], se é que ainda não chegou. Ele está bem e, por desejo próprio, saiu pelo próprio pé. E isso é um excelente sinal", disse Morten Boesen.

Na mesma declaração à TV 2 Sport, Morten Boesen deu a sua visão daquilo que considera ter acontecido. "Pelo que percebi, acho que o pacemaker dele disparou um choque enquanto ele estava a jogar. Parece-me que o vi a levar a mão ao peito e talvez até a gritar 'ai'. E depois caiu. Foi aí que me aproximei dele. O que vai acontecer agora é a análise do pacemaker, porque este pode revelar qual foi a causa subjacente. Ele recuperou a consciência bastante rápido. Penso que o aparelho fez aquilo para que foi programado: trazê-lo de volta".

"Ele vai ser submetido a monitorização. Já estive em contacto com o cardiologista habitual dele aqui na Dinamarca, e eles [no hospital] também vão estabelecer esse contacto. Assim, poderão traçar um plano em conjunto. Penso que vão analisar todo o incidente. O aparelho regista tudo, por isso conseguem analisá-lo."

Este pacemaker foi implantado após o jogador ter colapsado no Parken durante o Euro 2021.