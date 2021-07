Florentino Pérez enviou carta a Pinto da Costa para esclarecer polémica

Presidente do Real Madrid deu a entender alegados desvios de dinheiro na transferência de Pepe, do FC Porto para Madrid , num áudio revelado. Dirigente reafirma "máxima transparência" em todos os negócios realizados entre os dois clubes.

O FC Porto publicou, esta sexta-feira, no site oficial, a carta enviada por Florentino Pérez a Pinto da Costa, na sequência dos áudios tornados recentemente públicos, em que o líder do Real Madrid visa o presidente portista e o superagente Jorge Mendes, a propósito de alegados desvios de dinheiro na transferência de Pepe, do Porto para Madrid.





Nesta missiva agora enviada a Pinto da Costa, que usou para retratar-se, Florentino Pérez realça: "Como sabemos, todos os processos de negociação em que participaram os nossos clubes, com a intervenção do Senhor Jorge Mendes em alguns deles, foram levados a cabo com máxima honestidade e transparência.""Estimado Presidente:Escrevo-lhe para informá-lo sobre a publicação de uma gravação que foi realizada por um jornalista de forma ilícita e ilegal e que foi publicada por um meio de comunicação de maneira descontextualizada e absolutamente manipulada.Como sabemos, todos os processos de negociação em que participaram os nossos clubes, com a intervenção do Senhor Jorge Mendes em alguns deles, foram levados a cabo com máxima honestidade e transparência.Foi sempre assim graças à sua seriedade e profissionalismo como Presidente de um clube tão prestigiado e amigo, e à do Senhor Jorge Mendes nas negociações em que interveio.Estou convencido de que tanto a nossa amizade pessoal como a magnífica relação institucional entre os nossos clubes estão acima destas manipulações, que já coloquei nas mãos dos meus advogados.Um forte abraço,Florentino Pérez", pode ler-se.