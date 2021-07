Sporting considera declarações de Eduardo Cabrita de "extrema gravidade"

O Sporting considerou esta sexta-feira que as declarações de Eduardo Cabrita "de extrema gravidade", quanto ao relatório da Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) sobre os festejos do campeonato conquistado pelo clube.





sobre os festejos do campeonato nacional de futebol conquistado pelo clube, a 11 e 12 de maio, e as responsabilidades da PSP nos mesmos.

"Devo dizer que se regista a ausência de cooperação por parte do Sporting às solicitações feitas pela IGAI (Inspeção-Geral da Administração Interna). Foram feitas diligências junto de um número muito variado de instituições, todas colaboraram ao responder à IGAI, mas o Sporting não respondeu a nenhum pedido de esclarecimento. Enquanto estatuto de utilidade pública, determina uma obrigação especial de cooperação", afirmou Cabrita, indicando não ter existido elementos para mover um processo disciplinar contra a PSP no relatório entregue ao Governo no início da semana.

Esta sexta-feira, o ministro da Administração Interna considerou que o clube "não respondeu a pedidos de esclarecimento" do IGAIEm resposta, o Sporting diz que Cabrita revela um "profundo desconhecimento" dos factos e que o plano das autoridades para os festejos foi "resultado de uma proposta discutida, aceite e planeada por todas as partes".Não concebendo o Sporting Clube de Portugal qualquer possibilidade alternativa de tentativa de desvio de atenção ou responsabilidade sobre este, ou qualquer outro, tema da actualidade, é lamentável o profundo desconhecimento que o ministro revela dos factos sucedidos que resultaram na transmissão à esfera publica de informações que, em nada, correspondem ao realmente sucedido", refere o clube."Que não exista nenhuma dúvida, o plano executado na celebração do título, foi resultado de uma proposta discutida, aceite e planeada por todas as partes, sendo que inclusive a proposta original não surge por parte do Sporting CP", acrescenta.