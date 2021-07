Festejos do Sporting. Cabrita diz que clube 'não respondeu a pedidos de esclarecimento'

Ministro da Administração Interna revelou que o Sporting não colaborou com a Inspeção Geral da Administração Interna para a elaboração do relatório para atribuir responsabilidades à PSP nos festejos do campeonato conquistado pelo clube em maio.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, revelou esta sexta-feira que o Sporting não colaborou com a Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) no relatório que entregou esta semana ao Governo, sobre os festejos do campeonato nacional de futebol conquistado pelo clube, a 11 e 12 de maio, e as responsabilidades da PSP nos mesmos.







EPA

"Devo dizer que se regista a ausência de cooperação por parte do Sporting às solicitações feitas pela IGAI (Inspeção-Geral da Administração Interna). Foram feitas diligências junto de um número muito variado de instituições, todas colaboraram ao responder à IGAI, mas o Sporting não respondeu a nenhum pedido de esclarecimento. Enquanto estatuto de utilidade pública, determina uma obrigação especial de cooperação", afirmou Cabrita, indicando não ter existido elementos para mover um processo disciplinar contra a PSP no relatório entregue ao Governo no início da semana.



"Obviamente a responsabilidade pela celebração e seu modelo é do Sporting. As propostas da PSP não foram acolhidas pelo promotor, nomeadamente a proposta de celebração dentro do estádio, mas não pode a PSP a forçar o dono da casa a que a celebração fosse dentro do Estádio", referiu o ministro da Administração Interna, na conferência de apresentação das conclusões do inquérito às celebrações do título do Sporting, salientando que "há o dever institucional de cooperação com a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI)": "seria útil para o apuramento dos factos que o Sporting tivesse também transmitido resposta aos sete blocos de questão que lhe foram dirigidos."





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

No relatório foi concluído que a PSP podia ter atuado melhor, mas nenhum processo disciplinar sobre a questão foi avançado. Segundo o Observador, o IGAI atribui ainda responsabilidades à Câmara de Lisboa, que já tinha reunido previamente com o Sporting para discutirem os termos das celebrações caso o clube conquistasse o título, e ao Ministério da Saúde, a quem a PSP comuniou que, para além da festa do Sporting, estava também agendada uma manifestação da claque Juve Leo. O MAI terá respondido que os festejos estavam já decididos, ignorando propostas da Direção Nacional da PSP com cenários alternativos.