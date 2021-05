PSP responsabiliza governo pelos incidentes nos festejos do Sporting

A dúvida sobre quem autorizou os festejos do campeonato nacional com milhares de pessoas na terça-feira permanece e, até agora, essa responsabilidade tem saltado de entidade em entidade. Na quarta-feira, o Sindicato Nacional de Oficiais da Polícia disse publicamente que a PSP se assumiu contra o plano traçado e que a Direção Nacional enviou, um dia antes do jogo entre o Sporting e o Boavista, uma carta para o Ministério da Administração Interna (MAI), pedindo a intervenção política por parte da tutela.

Na carta indicava ainda propostas alternativas para os festejos. "A proposta passaria pela utilização de um espaço amplo que permitiria ter um ambiente controlado, passaria pelo Marquês, onde já foram feitos vários policiamentos ao longo dos anos e que permite acima de tudo, e independentemente do risco que teria de ser corrido do ponto de vista sanitário, um controlo das entradas, sujeito a medidas de segurança e controlo do número de pessoas que estavam no interior. Isso evitaria aquilo que são variáveis que não conseguimos calcular", explicou o comissário Bruno Pereira, do Sindicato Nacional de Oficiais da Polícia.

No entanto, a equipa do Sporting acabou por fazer o caminho entre o Campo Grande e a rotunda do Marquês de Pombal. E já no domingo, dois dias antes dos festejos, um dos autocarros que transportou os jogadores na terça-feira fez a simulação do percurso até à rotunda do Marquês de Pombal, acompanhado pela PSP.