'Sporting devia contactar DGS e organizar testagem aos adeptos', diz especialista

O epidemiologista Manuel Carmo Gomes está pessimista quanto aos efeitos dos festejos do Sporting esta terça-feira. "Eu acho que aquilo não tem nada de positivo. Não se pode dizer que seja um ensaio-teste porque não foi uma situação minimamente controlada", lembra, em resposta aos que têm afirmado que esta pode ser uma forma de testar a possibilidade de grandes eventos ao ar livre.



"Um ensaio é uma situação controlada. Sabemos o estado em que as pessoas em questão estão, a distribuição das idades, sabemos se havia vacinados ou não. Ali não sabíamos nada, não houve controlo nenhum sobre tema nenhum, nem proximidade, nem máscaras, nem idades", explica o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em declarações à SÁBADO.



Pessimista com o possível resultado das noites de festejo em que milhares de adeptos se juntaram junto ao estádio do Sporting e no Marquês de Pombal, me Lisboa, o especialista avança até mesmo com uma ideia: "O Sporting devia contactar a Direção-Geral da Saúde e organizar um serviço de testagem para todos os adeptos que estiveram nas celebrações de ontem. Veria isso com muitos bons olhos", diz. "Seria uma atitude muito responsável por parte do clube, mas se não o fizerem, devem ser as pessoas por sua iniciativa própria a irem procurar testes, para garantir que não estão infetadas", avisa Carmo Gomes.