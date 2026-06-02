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Federação norueguesa faz queixa à FIFA por atribuição do Prémio da Paz a Trump

Lusa 16:15
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Os critérios para a doação deste prémio recém-criado nunca foram esclarecidos pela FIFA, com presidente da NFF, Lise Klaveness, a solicitar que o caso seja tratado com transparência.

A Federação Norueguesa de Futebol (NFF) apresentou esta terça-feira uma queixa ao Comité de Ética da FIFA para esclarecer as circunstâncias em que o líder máximo do organismo, Gianni Infantino, concedeu um Prémio da Paz ao presidente dos Estados Unidos.

Donald Trump recebeu Prémio da Paz da FIFA
Donald Trump recebeu Prémio da Paz da FIFA DR

A ação da federação norueguesa visa apoiar a da ONG , que já tinha feito chegar igual queixa ao mesmo comité, em dezembro de 2025, acusando o presidente do organismo que rege o futebol mundial de falhar com o seu "dever de neutralidade".

Os critérios para a doação deste prémio recém-criado nunca foram esclarecidos pela FIFA, com presidente da NFF, Lise Klaveness, a solicitar que o caso seja tratado com transparência.

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"Estamos a enviar esta carta sozinha. Acho que as outras [federações] sabiam que poderiam assinar em conjunto, se quisessem... Concluímos que não fazia sentido pressionar ninguém, que isso só levaria a atritos", afirmou Klaveness, em conferência de imprensa.

Em 05 de dezembro de 2025, em Washington, durante o sorteio do Mundial2026 de futebol que os Estados Unidos coorganizam com o México e o Canadá, o ítalo-suíço Gianni Infantino surpreendeu ao revelar a criação do troféu, bem como pela escolha de Donald Trump, justificando-a pelas ações do presidente norte-americano para "promover a paz e a unidade em todo o mundo".

Em conjunto com o Canadá e o México, os Estados Unidos organizam o Mundial2026, que vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho.

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