Federação norueguesa faz queixa à FIFA por atribuição do Prémio da Paz a Trump

Os critérios para a doação deste prémio recém-criado nunca foram esclarecidos pela FIFA, com presidente da NFF, Lise Klaveness, a solicitar que o caso seja tratado com transparência.

A Federação Norueguesa de Futebol (NFF) apresentou esta terça-feira uma queixa ao Comité de Ética da FIFA para esclarecer as circunstâncias em que o líder máximo do organismo, Gianni Infantino, concedeu um Prémio da Paz ao presidente dos Estados Unidos.



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A ação da federação norueguesa visa apoiar a da ONG FairSquare, que já tinha feito chegar igual queixa ao mesmo comité, em dezembro de 2025, acusando o presidente do organismo que rege o futebol mundial de falhar com o seu "dever de neutralidade".

Os critérios para a doação deste prémio recém-criado nunca foram esclarecidos pela FIFA, com presidente da NFF, Lise Klaveness, a solicitar que o caso seja tratado com transparência.

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"Estamos a enviar esta carta sozinha. Acho que as outras [federações] sabiam que poderiam assinar em conjunto, se quisessem... Concluímos que não fazia sentido pressionar ninguém, que isso só levaria a atritos", afirmou Klaveness, em conferência de imprensa.

Em 05 de dezembro de 2025, em Washington, durante o sorteio do Mundial2026 de futebol que os Estados Unidos coorganizam com o México e o Canadá, o ítalo-suíço Gianni Infantino surpreendeu ao revelar a criação do troféu, bem como pela escolha de Donald Trump, justificando-a pelas ações do presidente norte-americano para "promover a paz e a unidade em todo o mundo".

Em conjunto com o Canadá e o México, os Estados Unidos organizam o Mundial2026, que vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho.