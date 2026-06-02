Por que demoram os inquéritos e o que significa realmente uma busca

Uma busca não é uma declaração de culpa. É um ato de recolha. O magistrado que a autoriza ou determina não está a afirmar que o visado cometeu um crime. Está a criar as condições para que os factos possam ser apurados com rigor e com base em elementos objetivos.

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O inquérito criminal não é uma opção do Ministério Público. É uma obrigação. O artigo 262.º do Código de Processo Penal é taxativo neste ponto. Recebida a notícia de um crime, o Ministério Público procede a abertura de inquérito, destinado à investigação da existência de um crime, à determinação dos seus agentes e à recolha das provas. Não há discricionariedade neste comando. Há um dever funcional que decorre do princípio da legalidade e da natureza pública da ação penal.

Mecanismos de Recolha de Prova: A Relevância da Busca na Investigação

As diligências de recolha de prova, nomeadamente as buscas domiciliárias, as apreensões, as interceções telefónicas, os exames, as perícias, as inquirições e os interrogatórios, são os instrumentos técnicos e juridicamente tipificados através dos quais o inquérito se concretiza. Não são atos de arbítrio. São atos processuais sujeitos aos mecanismos de controlo previstos na lei, os mais intrusivos realizados mediante autorização ou validação do juiz de instrução criminal. A sua execução não implica qualquer juízo de culpa. Implica a necessidade de apurar factos.

Entre as diligências de recolha de prova, a busca ocupa um lugar de particular relevância em determinadas categorias de inquéritos. Não porque seja a diligência mais espetacular, mas porque é, em muitos casos, a única que permite aceder a elementos de prova que, de outra forma, seriam destruídos, ocultados ou simplesmente inacessíveis.

Uma busca não é uma declaração de culpa. É um ato de recolha. O magistrado que a autoriza ou determina não está a afirmar que o visado cometeu um crime. Está a criar as condições para que os factos possam ser apurados com rigor e com base em elementos objetivos. E esse exercício investigatório tanto pode conduzir a uma acusação como a um arquivamento. A prova recolhida numa busca tanto pode confirmar os indícios que motivaram a investigação como desmenti-los por completo. É precisamente esta abertura de resultado que confere às diligências de recolha de prova a sua legitimidade processual e a sua racionalidade funcional.

Ignorar esta realidade, ou apresentar uma busca como equivalente a uma condenação, é uma distorção que contraria frontalmente a presunção de inocência e empobrece o debate público.

Uma nota que a realidade mediática impõe. A mobilização dos meios necessários à realização de buscas, em particular o número de agentes ou inspetores envolvidos, depende diretamente da dimensão operacional da diligência. É evidente que uma operação dirigida a vinte, trinta ou quarenta locais em simultâneo exige um contingente policial incomparavelmente superior ao de uma ação circunscrita a dois ou três alvos. Acresce que operações desta envergadura são planeadas e determinadas muito antes de efetivamente ocorrerem, precisamente pela dificuldade em assegurar a disponibilidade simultânea de todos os meios operacionais e humanos necessários à sua execução.

A prova digital: o novo centro de gravidade da investigação

O panorama da investigação criminal transformou-se de forma profunda nas últimas décadas. Se outrora a prova documental se encontrava em dossiers, registos contabilísticos ou correspondência em papel, hoje reside, em larga medida, em dispositivos eletrónicos. Correio eletrónico, mensagens instantâneas, documentos armazenados em computadores, registos de comunicações em telemóveis, dados na nuvem — tudo isto constitui, nos grandes inquéritos criminais do nosso tempo, o núcleo essencial da prova sobre a qual assenta a investigação.

A apreensão de equipamentos informáticos e a extração de prova digital tornaram-se, por isso, diligências centrais em inquéritos que envolvam crimes económico-financeiros, corrupção, branqueamento de capitais, fraude fiscal ou abuso de poder. Não há outra forma de aceder a esta prova. Não há alternativa processual que permita reconstituir o conteúdo de uma troca de mensagens, verificar a autoria de um documento ou estabelecer a cronologia de uma decisão sem recorrer aos dispositivos onde essa informação se encontra registada.

A recolha de prova digital exige, contudo, procedimentos técnicos rigorosos que assegurem a integridade e a autenticidade dos elementos recolhidos. A extração tem de ser feita de forma forense, por peritos especializados, com preservação da cadeia de custódia, sob pena de os elementos obtidos serem inadmissíveis em julgamento. Este rigor não é burocracia. É a garantia de que a prova que chega ao tribunal é a prova real e não uma prova manipulada ou contaminada.

A análise forense e os seus constrangimentos

Recolhida a prova digital, abre-se uma fase que o grande público raramente vislumbra e que constitui, hoje, um dos maiores constrangimentos da investigação criminal portuguesa: a análise forense dos elementos apreendidos.

Um único telemóvel pode conter dezenas de milhares de mensagens, fotografias, documentos e registos de localização. Um computador apreendido numa grande investigação pode albergar centenas de gigabytes de informação. Um servidor empresarial pode conter anos de correspondência interna, registos financeiros e documentação de gestão. A análise deste volume de informação, para ser juridicamente válida e processualmente útil, tem de ser feita por peritos com formação específica, com recurso a ferramentas especializadas, e com a profundidade necessária para identificar o que é relevante, contextualizar o que é ambíguo e descartar o que não tem pertinência probatória.

É aqui que o sistema enfrenta um dos seus limites mais prementes. As unidades de perícia forense digital dos órgãos de polícia criminal e dos laboratórios de referência operam, em Portugal, com meios humanos e tecnológicos que ficam sistematicamente aquém das exigências da investigação contemporânea. As filas de espera para análise de equipamentos apreendidos são longas. Os prazos de conclusão das perícias estendem-se por meses. Em inquéritos de grande complexidade, a análise forense pode absorver anos de trabalho técnico antes de se encontrar em condições de sustentar, com segurança, uma decisão de acusação ou de arquivamento.

Esta é a verdade que passa em silêncio no comentário mediático sobre a morosidade da justiça. Quando um grande inquérito demora anos a concluir, a causa não reside, na maior parte dos casos, na inércia dos magistrados ou na ineficiência dos investigadores. Reside, em medida substancial, na insuficiência dos meios técnicos disponíveis para tratar, em tempo útil, a prova digital recolhida. Investigar com rigor custa tempo. E quando os meios são escassos, custa ainda mais.

A pressão pública sobre os inquéritos em curso, alimentada pela cobertura mediática das diligências de recolha de prova, tende a criar uma expectativa de imediatismo que é estruturalmente incompatível com as exigências da investigação. Uma busca não produz resultados no dia a seguir. A análise do que foi apreendido pode demorar meses. O cruzamento da prova digital com outros elementos de investigação pode exigir anos. E no final desse processo moroso e tecnicamente exigente, o resultado pode ser uma acusação sólida ou um arquivamento fundamentado, sendo ambos igualmente legítimos e igualmente necessários.

Uma investigação célere é importante, mas o que verdadeiramente importa não é apenas a velocidade. É a correção. E a correção exige tempo, meios e rigor técnico que o sistema de justiça português tem o dever de assegurar e que o Estado tem a obrigação de financiar.

As diligências de recolha de prova, incluindo as buscas e as apreensões de equipamentos digitais, são atos processuais necessários, tecnicamente fundados e juridicamente controlados. São o instrumento através do qual a verdade material pode ser investigada e estabelecida. Tratá-las como espetáculo ou como indício de conclusões que ainda não existem é uma forma de desinformação que não serve nem a justiça, nem os cidadãos, nem o Estado de Direito.