18 de novembro de 2025 às 15:04

Trump anuncia “passe da FIFA” para todos os que precisam de visto para o Campeonato do Mundo de 2026  

A administração do presidente dos EUA está a criar um sistema em que os vistos para visitantes estrangeiros com bilhetes para o Campeonato do Mundo da FIFA que vai decorrer em várias cidades dos EUA sejam facilitados.

