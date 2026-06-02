Kenny Dalglish diagnosticado com cancro: "Não era minha intenção tornar isto público"

Kenny Dalglish, lenda do Liverpool e da seleção escocesa, foi diagnosticado com cancro. A revelação foi feita pelo próprio, que num comunicado nas redes sociais lamentou ter, inicialmente, feito uma publicação por engano, o que acabou por tornar pública a informação.



Kenny Dalglish diagnosticado com cancro aos 75 anos AP

"Tal como foi indicado na minha publicação inadvertida nas redes sociais, estou atualmente a fazer tratamento para um cancro. Ao contrário do uso que dou ao telemóvel, os tratamentos estão a correr bem. Idealmente, isto teria permanecido em privado porque é assim que deve ser, mas a minha falta de jeito com a tecnologia tornou a informação pública. Não era minha intenção fazê-lo, pelo que agradeceria que a privacidade da minha família e a minha fossem respeitadas. Como sempre, obrigado à maravilhosa equipa médica que tem demonstrado um cuidado incrível, não apenas comigo, mas com muitos, muitos outros. São um verdadeiro orgulho", escreveu.

Kenny Dalglish, de 75 anos, marcou uma era no futebol escocês e inglês. Foi internacional pela seleção em 102 ocasiões, tendo contribuído com 30 golos, e vestiu a camisola do Liverpool entre 1977 e 1990, altura em que colocou um ponto final na carreira. Conquistou um total de 25 troféus pelos reds, entre os quais oito campeonatos ingleses. Marcou ainda 170 golos e fez 186 assistências ao longo de mais de 500 jogos.

Entretanto, o Liverpool emitiu uma nota oficial onde manifestou o seu apoio a Kenny Dalglish.

Refira-se que nos últimos dias, Kevin Keegan, também ele uma grande figura do Liverpool, revelou ter sido diagnosticado com cancro - este já no estágio mais avançado, o quarto.