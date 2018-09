Aboubakar e Sérgio Oliveira marcaram os golos que deram os três pontos aos campeões nacionais. VAR anulou golo aos sadinos.

O FC Porto venceu o Vitória de Setúbal, na noite deste sábado, resultado que permitiu aos "dragões" subirem à liderança provisória da tabela classificativa.



No rescaldo do empate 1-1 na Alemanha, com Schalke 04, para a Champions, os campeões nacionais alcançaram os três pontos com golos de Aboubakar, aos 17 minutos, e de Sérgio Oliveira, aos 78'. Os sadinos tiveram um golo invalidado pelo VAR, marcado por Valdu Té aos 52 minutos.



O Benfica, ainda invicto na prova, entra em acção domingo, quando receber o Desportivo das Aves. O Sporting desloca-se ao campo do Sp. Braga, na segunda-feira.



A quinta jornada da I Liga arrancou na sexta-feira, com o Desportivo de Chaves a impor-se por 2-1 ao Boavista, em pleno Estádio do Bessa.