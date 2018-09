O jogador de padel, Paquito Navarro, número dois do mundo, partiu um vidro do campo do Oeiras Valley Padel Masters, que se realiza no Estádio Nacional, no Jamor, e ficou ferido.Segundo pode ler-se no Twitter do World Padel Tour, o espanhol "está bem, consciente e foi transportado para o Hospital São Francisco Xavier".Logo depois do incidente, Paquito foi assistido pelos médicos no local.