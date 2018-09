SAD "arsenalista" nega qualquer irregularidade e diz ter sido alvo de chantagem do ex-director geral, João Gomes.

O Ministério Público decretou a abertura de um inquérito-crime para investigar a existência de um "saco azul" na SAD do Sp. Braga, que chegaria a um valor de cerca de 2,5 milhões de euros em transações sem factura ou com facturas falsas. Segundo o Jornal de Notícias, suspeita-se que, entre outros, as verbas tenham sido usadas em comissões por transferências de jogadores, serviços pagos a "um bruxo", pagamento para comprar silêncio do guarda-redes Cássio e falsificação de documentos.



Ao referido jornal, a SAD "arsenalista" desmentiu disse que se trata de "factos falsos" e acusou o ex-director-geral, João Gomes, de estar a chantangear o clube. O antigo responsável terá exigido 250 mil euros, um carro Mercedes e a hipótese de receber subsídio de desemprego, para abandonar o clube - ou divulgaria a suposta lista de facturas falsas. O presidente da SAD, António Salvador, rejeitou o acordo, demitiu o difirigente por justa causa e decretou a apresentação de uma queixa-crime. Ou seja, existem dois processos: um da SAD contra o antigo dirigente e o outro que analisa a suposta lista de irregularidades.



Este domingo, em comunicado, a administração da SAD emitiu um comunicado onde volta a explicar que, no início de Junho, apresentou uma queixa-crime ao Ministério Público contra o João Gomes à qual "apensou a listagem dos factos falsos e infundados que constam da tentativa de extorsão" que atribui ao antigo diretor geral.



"É claro, para a Direção do SC Braga e para o Conselho de Administração da SAD, que a estratégia do antigo Diretor Geral passará por disputar no campo mediático aquilo que não tem sustentação na esfera jurídica, tendo como único propósito a intoxicação da opinião pública, independentemente de com ela se arrastarem danos reputacionais para o Clube e para a Sociedade Desportiva", lê-se no documento.



A SAD vai ainda apresentar "os resultados da auditoria externa aos últimos três exercícios da SC Braga, SAD, a cargo da Deloitte & Associados".