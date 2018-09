O Sport Lisboa e Benfica venceu este domingo o Desportivo das Aves por 2-0, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 5ª jornada da Liga NOS.Num onze de Rui Vitória marcado pelas introduções de João Félix e Gabriel, foi o jovem da formação a abrir o marcador, com um golo aos 34 minutos. Na segunda parte, uma jogada combinada entre André Almeida e o argentino Franco Cervi dilatou a vantagem das "águias".Assim, o Benfica isola-se no comando do campeonato e fica à espera do resultado entre Sporting e Sporting de Braga, que se jogará esta segunda-feira. Com a derrota, o Aves continua na cauda da tabela, com apenas um ponto em cinco jogos.