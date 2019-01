Presidente assistia ao jogo na tribuna mas desceu ao balneário durante o intervalo para impedir abandono devido à revolta dos jogadores.

Luís Filipe Vieira segurou a equipa do Benfica, na passada terça-feira, travando o abandono do jogo. De acordo com o jornal Record, ao intervalo do clássico da meia-final da Allianz Cup, a revolta entre jogadores e responsáveis era grande e havia, inclusive, quem entendesse que o melhor seria não voltar para a segunda parte.



O líder das "águias", que assistiu ao duelo com o FC Porto da tribuna, junto de Pedro Proença e Pinto da Costa, homólogos da Liga e dos "dragões", respetivamente, desceu rapidamente ao balneário assim que Carlos Xistra apitou para o descanso, percebendo o descontentamento generalizado.



