Memorize bem o onze: Baía; Secretário, Jorge Costa, Aloísio e Esquerdinha; Chainho, Deco e Drulovic; Capucho, Jardel e Clayton. Memorize bem o onze, é o da última vitória do FC Porto vs Sporting em campo neutro. Nenhum dos 11 já joga à bola. Pudera, é uma equipa do século passado, aquando da finalíssima da Taça de Portugal 2000. Acaba 2-0 (Clayton mais Deco) e o Sporting de Inácio deixa escapar a dobradinha. Acredite, daí para cá, o FC Porto nunca mais ao Sporting em campo neutro (quatro derrotas, sempre em finais, e aquele empate de há um ano, nas meias-finais da Taça da Liga, também em Braga, resolvido nos penáltis a favor de Patrício). Pior, daí para cá, o FC Porto não marca nem um golo nesses 450 minutos. E até falha dois penáltis durante o jogo, um por Deco (Schmeichel 2001), outro por Lucho (Patrício 2008).

Posto isto, o Sporting é favorito para hoje? Uh la la, nem por sombras. Invicto há 22 jogos, desde o 1-0 na Luz em Outubro, o FC Porto continua a respirar mais confiança que nunca. Sobretudo com o 3-1 ao Benfica, na terça-feira. Sobretudo com Pepe a liderar a defesa. Sobretudo com Óliver perfeito em qualquer posição entre 6, 8 e 10. Sobretudo com Marega a fazer mossa uma e outra vez, sem parar. Para revalidar o título da Taça da Liga, o Sporting tem de jogar mais do que aquilo de quarta-feira, com o Braga. Impensável as 33 bolas perdidas por Acuña, inconcebível a teimosia de Bruno Fernandes em discutir com o árbitro, inenarrável a dificuldade de Nani em jogar ao primeiro toque. Para hoje, o discernimento tem de ser obrigatoriamente outro. Sob pena de perder a segunda competição da época – o campeonato é uma questão de tempo, tal a desvantagem de oito pontos em relação ao campeão em título FCP.