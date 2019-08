FC Porto, Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães já conhecem adversários na Liga Europa

O Vitória de Guimarães vai defrontar os ingleses do Arsenal, os alemães do Eintracht Frankfurt e os belgas do Standard Liège no Grupo F da Liga Europa de futebol, ditou o sorteio esta sexta-feira realizado no Mónaco.



O Sporting vai defrontar os holandeses do PSV Eindhoven, os noruegueses do Rosenborg e os austríacos do LASK no Grupo D da Liga Europa de futebol e o FC Porto vai enfrentar os suíços do Young Boys, os holandeses do Feyenoord e os escoceses do Rangers no Grupo G da Liga Europa de futebol.





Sporting de Braga vai defrontar os turcos do Besiktas, os ingleses do Wolverhampton e os eslovacos do Slovan Bratislava no Grupo K da Liga Europa de futebol.



A fase de grupos da Liga Europa, que vai contar pela primeira vez com quatro equipas portuguesas, vai ser disputada entre 19 de setembro e 12 de dezembro.Já oOs 12 grupos:- Sevilha (Espanha), Apoel (Chipre), Qarabag (Azerbaijão), Dudelange (Luxemburgo).- Dínamo Kiev (Ucrânia), Copenhaga (Dinamarca), Malmo (Suécia), Lugano (Suíça).- Basileia (Suíça), Krasnodar (Rússia), Getafe (Espanha), Trabzonspor (Turquia)., PSV Eindhoven (Holanda), Rosenborg (Noruega), LASK (Áustria).- Lazio (Itália), Celtic (Escócia), Rennes (França), CFR Cluj (Roménia).- Arsenal (Inglaterra), Eintracht Frankfurt (Alemanha), Standard Liege (Bélgica),, Young Boys (Suíça), Feyenoord (Holanda), Rangers (Escócia).- CSKA Moscovo (Rússia), Ludogorets (Bulgária), Espanyol (Espanha), Ferencváros (Hungria).- Wolfsburgo (Alemanha), Gent (Bélgica), Saint-Etienne (França), Olexandriya (Ucrânia).- Roma (Itália), Borussia Mönchengladbach (Alemanha), Istanbul Basaksehir (Turquia), Wolfsberger AC (Áustria).- Besiktas (Turquia),, Wolverhampton (Inglaterra), Slovan Bratislava (Eslovénia).- Manchester United (Inglaterra), Astana (Cazaquistão), Partizan (Sérvia), AZ Alkmaar (Holanda).