Oskar Pietuszewski é reforço do FC Porto

Record 13:21
Extremo polaco, de 17 anos, assinou um contrato válido até... 5 de janeiro de 2029.

O FC Porto oficializou esta quarta-feira a contratação de Oskar Pietuszewski. O extremo polaco, de 17 anos, contratado ao Jagiellonia, assinou um contrato válido por três temporadas, até 5 de janeiro de 2029. Fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. 

Segundo Record apurou, Pietuszewski custou 10 milhões de euros aos cofres do emblema azul e branco. 

Oskar Pietuszewski é reforço do FC Porto