FC Porto conquista a Taça de Portugal. Sérgio Conceição faz história com dupla dobradinha

O FC Porto conquistou, este domingo, a Taça de Portugal. A equipa de Sérgio Conceição faz assim a dobradinha - conquista do Campeonato e da Taça na mesma época. Esta é a segunda vez que Sérgio Conceição consegue a dobradinha - a primeira foi em 2019-2020 - entrando assim para a história como o primeiro treinador português a alcançar este feito.







EPA/RODRIGO ANTUNES

Os campeões nacionais venceram o Tondela por 3-1, naquela que foi a primeira final para o beirões, que foram esta época despromovidos para a Segunda Liga. Para o FC Porto esta é a 18ª Taça de Portugal.No Estádio Nacional, o avançado iraniano Taremi ‘bisou’, com golos aos 22 minutos, de penálti, e aos 74, falhando ainda nova grande penalidade aos 66, com Vítor Ferreira a apontar o outro tento do FC Porto, aos 52, enquanto Neto Borges anotou o golo do estreante Tondela, aos 73.Com este troféu, os ‘dragões’ passam a somar mais uma Taça de Portugal do que o Sporting, mas estão ainda longe do recordista Benfica, com 26.Com Lusa