Na época em que viu o seu melhor jogador ser vendido em janeiro e, por esse facto, criticou a administração do clube, Sérgio Conceição consegue sagrar-se campeão nacional. A terceira vez para o treinador, dez vezes mais para o clube.

FC Porto vence Liga Portuguesa com vitória na Luz

O trigésimo título de campeão nacional do FC Porto foi consumado este final de tarde na casa do Benfica, com uma vitória por 1-0, e fica associado a diversas marcas, próximas ou mesmo a igualar recordes: jogos sem perder, vitórias consecutivas, jogadores portugueses entre os 11 mais utilizados, golos marcados e pontos conquistados.