Face ao perigo, Simone Biles conta com o treinador. Mas é penalizada

Ginasta norte-americana fez o salto mais difícil do mundo que agora tem o seu nome. Há quem questione se deve ser penalizada por manter o treinador no tapete.

A ginasta norte-americana Simone Biles está de volta às competições após uma paragem de mais de um ano. No Campeonato Mundial de Ginástica Artística na Bélgica, no dia 1 de outubro, fez o que é considerado o salto mais difícil de todos: o Yurchenko Double Pike. Conseguiu uma pontuação elevada de 15.266, mas foi penalizada por ter o treinador no tapete.







Matthias Hangst/Getty Images



Treinador Laurent Landi acompanha Simone Biles Matthias Hangst/Getty Images

Simone Biles homologou simplesmente o salto mais difícil da história da ginástica feminina.



O Biles II está entre nós! #RoadToParis2024 #OlympicQualifier pic.twitter.com/eDZZ5sf7A2 — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) October 2, 2023

Laurent Landi, de 45 anos, treina Simone Biles ao lado da mulher, Cecile Landi. Segundo esta última revelou ao jornal Washington Post, a escolha partiu de Laurent e aplicou-se desde que a ginasta voltou à competição após a pausa. "É um salto muito difícil, e um erro pode ter consequências graves", relatou. A presença de Laurent serve para impedir que a ginasta aterre de cabeça: em troca, perde meio ponto.Simone Biles foi a primeira mulher a conseguir fazer este salto que será agora batizado de Biles II, juntando-se a outros quatro saltos que já têm o nome da ginasta norte-americana. O Yurchenko Double Pike começa com uma entrada de costas no trampolim e acaba com um duplo mortal encarpado em seis segundos. É perigoso: tanto que se questiona se faz sentido que a ginasta seja penalizada por zelar pela sua vida.A também treinadora e antiga ginasta Chellsie Memmel, que acompanha a seleção de ginástica artística norte-americana, não concorda. "A minha opinião pessoal é que ele devia poder lá ficar", disse, numa referência à presença de Landi.Porém, o Washington Post detalha que não vão ocorrer mudanças nas regras até aos próximos Jogos Olímpicos, em Paris, em 2024.Os Landis treinam Simone Biles e outras ginastas desde 2017. Desse ano até 2021, conseguiram duas medalhas de prata, três títulos coletivos do mundo, e doze medalhas olímpicas e mundiais.Já Simone Biles conseguiu 25 medalhas em mundiais, o recorde para qualquer ginasta na História, e sete em Jogos Olímpicos.