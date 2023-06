Dois anos depois, campeã olímpica Simone Biles regressa à competição

Biles decidiu afastar-se após os Jogos Olímpicos em Tóquio, para tratar da sua saúde mental. A atleta vai integrar a equipa feminina no evento desportivo US Classic, em agosto.

A tetracampeã olímpica Simone Biles vai voltar às competições no U.S. Classic, em Chicago, a 5 de agosto, anunciou a USA Gymnastics [Federação de Ginástica dos Estados Unidos]. A atleta norte-americana, de 26 anos, já não participava em nenhum evento desportivo desde os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021.







Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

olímpica,

geral individual



REUTERS/Mike Blake

Durante os olímpicos, conquistou o bronze na travemas acabou por desistir da prova, por questões relacionadas com a sua saúde mental.



De acordo com a BBC, a atleta terá informado posteriormente que sofria de Twisties, um fenómeno conhecido na ginástica por provocar um bloqueio mental no momento de executar o exercício.



A ginasta está também entre as mais de 90 mulheres que apresentaram queixa contra os abusos sofridos pelo antigo médico da seleção dos EUA, Larry Nassar, que está neste momento a cumprir pena de prisão por abuso sexual e pornografia infantil.



Ao longo da sua carreira, Simone Biles venceu sete medalhas olímpicas, com um total de quatro medalhas de ouro, conquistadas nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Os próximos Jogos Olímpicos estão agendados para o próximo ano, em Paris, mas ainda não existem certezas sobre a participação da atleta na competição.