Paris2024: Filipa Martins apurada no concurso completo nos Mundiais de ginástica

Portugal conta já com 18 vagas asseguradas para Paris2024. A ginástica junta-se ao atletismo, à canoagem, ao ciclismo, à natação, ao surf, ao tiro com armas de caça e à vela.

A ginasta portuguesa Filipa Martins apurou-se esta segunda-feira para os Jogos Olímpicos Paris2024, ao garantir a vaga na qualificação do concurso completo ('all around') dos Mundiais de Antuérpia, na Bélgica, conseguindo Portugal vaga na oitava modalidade diferente.







Com 51.965 pontos, a portuguesa garantiu o 27.º lugar na qualificação e apurou-se para a final, assegurando a terceira participação olímpica.Esta segunda-feira, conseguiu 13.166 pontos nos saltos, 13.333 nas paralelas assimétricas, 12.633 na trave e 12.833 em solo.Martins, de 28 anos, foi 37.ª no concurso completo no Rio2016 e 43.ª em Tóquio2020.Portugal conta já com 18 vagas asseguradas para Paris2024, agora em oito modalidades diferentes. A ginástica junta-se ao atletismo, à canoagem, ao ciclismo, à natação, ao surf, ao tiro com armas de caça e à vela.