Biles vence sexto título mundial e é a ginasta mais medalhada de sempre

Biles alcançou uma pontuação total de 58.399 depois de uma grande prestação no salto, um desempenho não tão impressionantes nas barras, uma recuperação na trave de equilíbrio e um exercício de solo sólido.A atleta conquistou o seu primeiro título mundial em Antuérpia há uma década, quando tinha 16 anos. Desde então arrecadou maus 27 medalhas mundiais - incluindo 21 de ouro - e tendo levado a equipa feminina dos EUA à sétima vitória consecutiva, na quarta-feira.A antiga campeã olímpica regressou em agosto à competição, depois de dois anos afastada para tratar problemas de saúde mental. Parece estar na sua melhor forma neste regresso tendo já cinco manobras com o seu nome - duas em exercícios de solo, duas no salto e uma na trave.A ex-campeã do mundo, a brasileira Rebeca Andrade, ficou em segundo lugar, com 56.766 pontos, e a americana Shilese Jones completou o pódio com 56.332.A portuguesa Filipa Martins somou hoje 51,598 pontos e termina a sua prestação no Mundial, já que não conseguiu a passagem à final de paralelas assimétricas, como aconteceu há dois anos.Foi nas paralelas assimétricas que conseguiu o seu melhor, sendo 12.ª. No solo foi 15.ª e na trave e salto 21.ª.As finais de aparelhos começam amanhã, sábado.