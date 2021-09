Erro do Benfica ajuda FC Porto no processo da divulgação de emails

Defesa do Benfica tenta salvar processo. Ministério Público diz que portistas manipularam passagens, alteraram datas e sequências.

21 de setembro

É a questão jurídica que pode levar a que o processo da divulgação dos emails dos encarnados não chegue a julgamento. A queixa não foi apresentada pelos dirigentes do Benfica, apenas pelo clube, o que tem sido contestado pelo FC Porto. Diz a defesa de Francisco J. Marques, Júlio Magalhães e Diogo Faria -respetivamente diretor de comunicação do Porto, ex-diretor do Porto Canal e comentador neste - que o processo deve ser parcialmente arquivado.







