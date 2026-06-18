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Eirik Granaas já está em Portugal para reforçar o FC Porto

Record 15:30
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Negócio ainda não está finalizado, mas já há princípio de acordo.

Eirik Granaas já está em Portugal para reforçar o FC Porto. A pérola noruguesa, de apenas 16 anos, deverá assinar um contrato válido por três anos, até 2029.

Eirik Granaas deve reforçar FC Porto
Eirik Granaas deve reforçar FC Porto Fredrikstad/Instagram

De qualquer forma, o médio ainda terá de realizar os indispensáveis exames médicos, havendo ainda detalhes do negócio por finalizar. Só depois será anunciado como reforço.

No arranque com a camisola do FC Porto, Granaas terá na equipa B o seu principal espaço competitivo, mas o potencial que lhe é reconhecido deixa a ideia de que poderá chegar à equipa principal a breve trecho, podendo até ser analisado por Francesco Farioli no decorrer da próxima pré-época.

O jovem talento, de resto, estava bem referenciado por clubes como Liverpool, Arsenal ou Real Madrid, mas é no FC Porto que vai prosseguir carreira, depois de já ter feito a sua estreia no futebol profissional pelo Fredrikstad da Noruega.

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