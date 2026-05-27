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Desporto

FC Porto vai mesmo ter uma equipa de futsal

Record 11:11
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Azuis e brancos vão começar no terceiro escalão e querem chegar à elite em três anos

André Villas-Boas anunciou esta quarta-feira que o FC Porto vai criar uma equipa sénior de futsal. O presidente dos dragões revelou que o clube vai começar no terceiro escalão, tal como aconteceu no futebol feminino, aproveitando a mudança nos quadros competitivos da Federação Portuguesa de Futebol. O objetivo passa por chegar à Liga Placard em três anos.

Villas-Boas
Villas-Boas

À margem do 10.º aniversário do Jornal ECO, em Lisboa, o líder azul e branco explicou a decisão. "O futsal é uma modalidade que apaixona, em que os clubes portugueses são dominadores, Sporting e Benfica. O FC Porto não pode ficar indiferente. Há algo que é fundamental, como no feminino, que é importante que sejam sustentáveis e isso é difícil. A nossa entrada no panorama do futsal é um espaço que temos que ocupar, mas têm que nos dar o tempo necessário", salientou.

"No feminino respondemos afirmativamente, ao chegar à Liga BPI e uma final da Taça. No futsal é passo a passo, com uma responsabilidade formativa. Esperamos o devido enquadramento com a FPF sobre a possibilidade do FC Porto aproveitar uma mudança regulamentar para chegar à 3.ª divisão, se não for o caso nas outras divisões", sublinhou Villas-Boas.

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