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08 de junho de 2026 às 13:42

“É difícil”: Iker Casillas fala à saída do tribunal após recordar enfarte

Ex-jogador recordou esta segunda-feira em tribunal o enfarte agudo do miocárdio que sofreu em maio de 2019, durante um treino do FC Porto. À saída falou com a CMTV.

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