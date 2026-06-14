FC Porto vence Benfica e sagra-se campeão nacional de basquetebol 10 anos depois

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O FC Porto sagrou-se este domingo campeão nacional de basquetebol, 10 anos depois da sua última conquista, ao vencer em casa o Benfica por 75-71, no quarto jogo da final da Liga portuguesa.



FC Porto vence Benfica e sagra-se campeão nacional de basquetebol Tony Dias/Movephoto

Com o triunfo de hoje, os ‘dragões’, terceiros classificados da fase regular, fecharam a final, disputada à melhor de cinco, com três triunfos, contra um do Benfica, que procurava o quinto título consecutivo.

Depois de ter perdido, na casa dos ‘encarnados’, o primeiro encontro por 89-73, o FC Porto impôs-se nos dois seguintes por 102-98, após prolongamento, também na Luz, e por 87-63, em casa, na passada sexta-feira.

Os ‘dragões’, que terminaram um ‘jejum’ de 10 anos no campeonato nacional de basquetebol, mantêm-se na segunda posição do palmarés da competição, com 13 títulos, bem distantes do Benfica, que lidera com 31, e com mais quatro do que o Sporting, a terceira equipa mais titulada.