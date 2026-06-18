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Jéssica Silva reforça equipa feminina de futebol do Galatasaray

Lusa 20:15
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A jogadora de futebol chega à Turquia após uma temporada ao serviço dos sauditas do Al Hilal.

A internacional portuguesa Jéssica Silva vai reforçar a equipa feminina de futebol do Galatasaray, anunciou esta quinta-feira o clube turco através das redes sociais.

Jéssica Silva vai jogar na Turquia
Jéssica Silva vai jogar na Turquia Galatasaray

"O Galatasaray assinou contrato com Jéssica Silva, jogadora estrela da seleção portuguesa", lê-se numa publicação no Instagram do emblema de Istambul, sem indicar a durabilidade do contrato da atacante, de 31 anos.

"Hoje, concretizámos a nossa primeira contratação para a época 2026/2027. Esperamos que seja benéfica para o nosso clube e para o futebol feminino. Trabalhámos durante mais de um mês para contratar a Jéssica. É a número 10 da seleção portuguesa", lembrou Emir Aral, membro da direção, aos canais oficiais do clube.

De acordo com Aral, a internacional portuguesa "é uma jogadora muito importante" e "contribuirá tanto para o seu jogo como abrirá caminho para muitas outras contratações".

Já Jéssica Silva manifestou-se "muito feliz e entusiasmada" por jogar "num dos clubes mais importantes do mundo".

"É o maior da Turquia. Estou muito feliz e entusiasmada com este novo capítulo da minha vida. Já me apaixonei por este lugar. Os nossos adeptos gostam muito de futebol. Mal posso esperar para entrar em campo e ligar-me a este clube", acrescentou.

Jéssica Silva chega à Turquia após uma temporada ao serviço dos sauditas do Al Hilal.

"Um ano depois... chegou a hora de dizer adeus", anunciou a portuguesa, no domingo, nas redes sociais, que se despediu dos sauditas após ter disputado 23 jogos e marcado 14 golos.

A antiga jogadora de Benfica e Sporting de Braga vai iniciar a sua sexta experiência internacional, após passagens por Suécia, Espanha, França, Estados Unidos - em dois períodos distintos - e Arábia Saudita.

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