Jéssica Silva reforça equipa feminina de futebol do Galatasaray

A jogadora de futebol chega à Turquia após uma temporada ao serviço dos sauditas do Al Hilal.

A internacional portuguesa Jéssica Silva vai reforçar a equipa feminina de futebol do Galatasaray, anunciou esta quinta-feira o clube turco através das redes sociais.



Jéssica Silva vai jogar na Turquia Galatasaray

"O Galatasaray assinou contrato com Jéssica Silva, jogadora estrela da seleção portuguesa", lê-se numa publicação no Instagram do emblema de Istambul, sem indicar a durabilidade do contrato da atacante, de 31 anos.

"Hoje, concretizámos a nossa primeira contratação para a época 2026/2027. Esperamos que seja benéfica para o nosso clube e para o futebol feminino. Trabalhámos durante mais de um mês para contratar a Jéssica. É a número 10 da seleção portuguesa", lembrou Emir Aral, membro da direção, aos canais oficiais do clube.

De acordo com Aral, a internacional portuguesa "é uma jogadora muito importante" e "contribuirá tanto para o seu jogo como abrirá caminho para muitas outras contratações".

Já Jéssica Silva manifestou-se "muito feliz e entusiasmada" por jogar "num dos clubes mais importantes do mundo".

"É o maior da Turquia. Estou muito feliz e entusiasmada com este novo capítulo da minha vida. Já me apaixonei por este lugar. Os nossos adeptos gostam muito de futebol. Mal posso esperar para entrar em campo e ligar-me a este clube", acrescentou.

Jéssica Silva chega à Turquia após uma temporada ao serviço dos sauditas do Al Hilal.

"Um ano depois... chegou a hora de dizer adeus", anunciou a portuguesa, no domingo, nas redes sociais, que se despediu dos sauditas após ter disputado 23 jogos e marcado 14 golos.

A antiga jogadora de Benfica e Sporting de Braga vai iniciar a sua sexta experiência internacional, após passagens por Suécia, Espanha, França, Estados Unidos - em dois períodos distintos - e Arábia Saudita.