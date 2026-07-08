É a primeira vez no Mundial: França-Marrocos vai ter equipa de arbitragem totalmente... argentina

Falta conhecer o VAR, mas o tema já faz correr muita tinta nas redes sociais.

A FIFA nomeou o argentino Facundo Tello para dirigir o França-Marrocos, a contar para os quartos de final do Campeonato do Mundo. A verdade é que esta escolha está a gerar alguma controvérsia nas redes sociais, não propriamente pelo o árbitro em si, mas sim pelo facto de a equipa de arbitragem ser toda do mesmo país, sendo a primeira vez que tal acontece neste Mundial.



Facundo Tello dirige França-Marrocos EPA

Facundo Tello vai assim ter a companhia dos compatriotas Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade e Dario Herrera, que irão desempenhar as funções de primeiro assistente, segundo assistente e quarto árbitro, respetivamente. O encontro está marcado para esta quinta-feira, às 21h00, em Boston.

Recorde-se que em breve será conhecida a equipa de videoarbitragem.