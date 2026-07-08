FPF oficializa saída de Roberto Martínez da Seleção Nacional

A Federação Portuguesa de Futebol [FPF] oficializou esta quarta-feira a saída de Roberto Martínez do comando técnico da Seleção Nacional. Em comunicado, o organismo dá conta que a "ligação contratual" com o selecionador nacional e equipa técnica terminou hoje, agradecendo-lhes o "profissionalismo e dedicação" demonstrados ao longo dos "últimos três anos e meio, período marcado pela conquista da Liga das Nações em 2025".



Roberto Martínez na chegada ao estádio AP

A FPF anunciou ainda que o presidente Pedro Proença "já se encontra a trabalhar na contratação do futuro selecionador nacional", algo que o próprio já tinha anunciado esta manhã na chegada da comitiva a Lisboa após a eliminação do Campeonato do Mundo aos pés da Espanha (derrota por 1-0) nos oitavos de final.

O escolhido para suceder a Roberto Martínez é Jorge Jesus. Segundo Record apurou, Pedro Proença oferece ao treinador português um contrato válido até ao Mundial'2030, que será organizado por Portugal, Espanha e Marrocos.

Roberto Martínez foi anunciado como selecionador em janeiro de 2023. Em 45 jogos, somou 32 vitórias, 7 derrotas e 6 empates. O próprio já tinha anunciado, depois da derrota com a Espanha, que tinha sido o seu último jogo no comando técnico da Seleção Nacional.

Leia o comunicado da FPF na íntegra:

"Contrato entre a FPF e o Selecionador Nacional terminou esta quarta-feira

A Federação Portuguesa de Futebol informa que terminou esta quarta-feira, oficialmente, a ligação contratual com o Selecionador Nacional, Roberto Martinez, e respetiva equipa técnica.

A Federação Portuguesa de Futebol agradece todo o profissionalismo e dedicação a Roberto Martinez e respetiva equipa técnica nos últimos três anos e meio, período marcado pela conquista da Liga das Nações, em 2025, mas também pela dedicação, profissionalismo e compromisso com que abraçou o projeto e pela forma como sempre respeitou o País e o Futebol Português.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol já se encontra a trabalhar na contratação do futuro Selecionador Nacional, com o objetivo de continuar a promover a ambição e a cultura de vitória que deve sempre guiar a Seleção Nacional em todas as competições que dispute".

(Notícia atualizada às 10h06)