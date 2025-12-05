Portugal goleia Argentina e está na final do Mundial de futsal feminino

Seleção Nacional voltou a superiorizar-se e resultado não deixa margem para dúvidas (7-1)

A Seleção Nacional fez história esta sexta-feira ao golear a Argentina, por 7-1, e garantir vaga na final do Mundial de futsal feminino.



Jogadoras portuguesas festejam frente à Argentina

Dando continuidade a um percurso praticamente imaculado, onde já tinha goleado Tanzânia (10-0), Nova Zelândia (10-0) e Itália (7-2), Portugal, que foi a jogo com Ana Catarina, Kika, Ana Azevedo, Carolina Pedreira e Lídia Moreira, começou a construir mais um resultado para recordar logo no primeiro minuto, por intermédio de Lídia Moreira.

Fifó dilatou a vantagem aos 6', Lídia Moreira bisou aos 8', e Janice Silva (9'), Fifó (9'), Ana Azevedo (14') e Inês Matos (20') deram volume ao triunfo. Romero, já no último suspiro, reduziu (38').

Portugal fica agora à espera de adversário na final (domingo, 11h30), que só será conhecido depois de Espanha e Brasil medirem forças esta tarde (12h30).