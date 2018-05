Bruno de Carvalho acusou ainda Jaime Marta Soares, de "mais uma vez violar os estatutos e regulamentos" do clube.

O Conselho Diretivo do Sporting, liderado por Bruno de Carvalho, vai proibir a entrada da comissão de fiscalização, anunciada por Jaime Marta Soares, nas instalações do Sporting. A direcção considera a referida comissão "ilegal" e, como tal, não acredita que exista legitimidade para que use os escritórios do Clube de Alvalade. A direcção acusou, ainda, o presidente da mesa da assembleia-geral do clube, Jaime Marta Soares, de "mais uma vez violar os estatutos e regulamentos" do clube.



"Sobre a anunciada comissão de fiscalização, que tem por objetivo substituir o Conselho Fiscal e Disciplinar, afirmamos que não reconhecemos qualquer legalidade ou legitimidade a esta decisão e por isso não permitiremos o acesso das pessoas que venham a fazer parte dessa eventual comissão aos escritórios e serviços do clube", disse o conselho directivo "leonino" num comunicado lido pelo porta-voz de BdC, Fernando Correia, e citado pelo Record. "Estamos a aguardar que os serviços jurídicos do Sporting verifiquem da legalidade de tudo o que se tem passado, mas reafirmamos que consideramos absolutamente ilegal a decisão de nomear uma comissão de fiscalização em vez de serem marcadas, como mandam os estatutos, eleições para os órgãos demissionários no prazo de 45 dias desde a data das renúncias, ou seja, até 1 de Julho", explicou ainda a direcção "leonina".



"Lamentamos que o presidente da Mesa da Assembleia Geral esteja mais uma vez a violar os estatutos e os regulamentos, enviando mensagens particulares a funcionários do clube quando sabe que qualquer assunto ou pedido que queira fazer tem que ser realizado de modo formal ao Conselho Diretivo que está, lembro, em funções", escreveu ainda po líder do clube, gaantindo que continua "a aguardar que seja explicado aos associados do clube pelos membros da MAG e do CFD demissionários quais as razões de terem recusado que a ultima reunião entre os órgãos sociais fosse gravada". "É que, como diz o povo, quem não deve, não teme", diz o documento.



O órgão dirigido por Bruno de Carvalho diz ainda que continua "também a aguardar, uma vez que o presidente da MAG chamou mentiroso ao presidente do Conselho Diretivo, dizendo que nunca foi proposta uma comissão de gestão, que o presidente da MAG explique porque convidou Luís Gestas, e por intermédio dele Luís Roque, e mais um terceiro elemento à escolha deles para integraram a referida comissão de gestão, também ela ilegal".