O Melhor 11 dos Mundiais de Futebol

Fernando Santos, Julen Lopetegui, Jorge Sampaoli... Já todos os seleccionadores escolheram os 23 jogadores que vão levar ao Mundial da Rússia, que começa a 14 de Junho. E se fosse possível eleger os melhores de sempre, olhando para os 20 Mundiais disputados? Foi esse o desafio do jornalista Rui Miguel Tovar, habitual colaborador da SÁBADO, que assim escreveu O Melhor 11 dos Mundiais de Futebol, livro que vai ser entregue gratuitamente com a SÁBADO de 7 de Junho.Rui Miguel Tovar elegeu 27 (e ainda cinco treinadores), tendo mesmo assim deixado de fora grandes figuras, como Ronaldinho Gaúcho, Figo, Pirlo, Iniesta, Baggio ou Van Basten. "Como em qualquer 11 ideal, há pessoas que vão questionar porque é que não estão lá outros. Tentei criar um equilíbrio entre os mais importantes em Mundiais, mas provavelmente o meu 11 será diferente do de todas as pessoas que vão ler o livro."O jogador que mais lhe custou deixar de fora foi o uruguaio Ghiggia. "Porque ele personifica um momento histórico. Não lembra a ninguém o Brasil jogar um Mundial em casa [1950], chegar ao jogo decisivo, em que bastava um empate (foi uma situação sui generis), e quem ganha é o Uruguai, com um golo dele, num estádio com 200 mil pessoas em que 199 mil deviam ser brasileiros. Fiz aí uma ginástica, não pus o Ghiggia mas pus o Varela, o capitão do Uruguai, que nunca perdeu um jogo nos dois Mundiais em que participou, e que tem uma história muito bonita: é ele que diz aos jogadores para não ligarem à conversa do treinador e dos dirigentes, que já estavam satisfeitos por terem chegado até ali, e que tinham de ser campeões do mundo por todo o povo uruguaio."Essa "ginástica" levou-o a colocar Beckenbauer como treinador principal (coadjuvado por Scolari, Zagallo, Sepp Herberger e Vittorio Pozzo). "Preferia tê-lo como defesa, mas assim deu para puxar o Breitner e o Nasazzi, jogadores de que nem sempre se fala mas que têm histórias bonitas – e o Beckenbauer, como seleccionador, até foi a duas finais de Mundiais."Afinal, qual é o 11 ideal dos Mundiais? Não vamos estragar a surpresa, mas podemos adiantar que Messi e Cristiano Ronaldo são suplentes. Rui Miguel Tovar explica porquê. "O Ronaldo ainda não fez nada em Mundiais. O facto de ter três golos marcados é indicador dessa apatia. O Messi fez um pouco mais, porque levou a Argentina à final do Mundial 2014, apesar de essa ser uma Argentina pobre, com oito golos em seis jogos, mas Messi até marcou em todos os jogos da fase de grupos. Agora, comparando Messi ou CR7 com o brasileiro Ronaldo Fenómeno (oito golos no Mundial 2002, incluindo os dois na final com a Alemanha), ou com os números 10 que escolhi (Pelé, Maradona e Zidane), ficam a dever muito."Messi tem de fazer um grande Mundial na Rússia para que possa ser confirmado como o melhor argentino, que neste momento "continua a ser Maradona": "Levou a selecção às costas (em 1986 e 1990) e fez coisas de grande génio e irreverência, como o slalom à Inglaterra ou o golo com a mão de Deus."Tanto Messi como Cristiano Ronaldo estão longe de alcançar os deuses Pelé e Maradona. "São quase insuperáveis. Pelé é tricampeão...", diz Rui Miguel Tovar, que admite que o facto de CR7 jogar por Portugal, uma selecção outsider, não o favorece. "Somos campeões europeus, mas não somos favoritos. Não temos os pergaminhos de selecções como Argentina, Brasil, Alemanha ou Espanha. E Portugal, tal como sabem os Eusébios e Futres desta vida, se chegar a uma meia-final do Mundial, o que aconteceu em 1966 e 2006, já é uma epopeia.""Ronaldo diz que vai jogar até aos 40 (tem 33), mas acredito que este se-rá o seu último Mundial. Tem condições para fazer o seu melhor de sempre, mas daí até atingir a imortalidade, como Maradona e Pelé... Para isso teria de marcar os golos todos até à final. Por isso é que CR7 está no banco com Eusébio e está muito bem."